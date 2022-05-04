Украинские СМИ рассказали об «освобождении от российских военных» харьковского села Уды, куда Вооруженные силы России (ВС РФ) никогда не заходили. Об этой постановке РИА «Новости» рассказал один из украинских беженцев.

Вечером 25 апреля в Уды приехали 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они вели себя с мирными жителями по-хамски, разговаривали по-украински с акцентом, характерным для западных регионов страны. Сначала незваные гости спрятали в зернохранилище ГАЗ-66, две пушки и БТР, затем одну из пушек достали и открыли огонь по мирным жителям. Спустя время боевиков атаковала российская артиллерия. При этом военные в Уды не заходили. На следующий день в село приехали сотрудники местной газеты «Заря», которым украинские бойцы заявили, якобы отбили село у ВС РФ.

«Потом написали, что доблестная украинская армия с тяжелыми боями отбила Уды, освободила», — рассказал мужчина.

Ранее вышедшая из комбината «Азовсталь» в Мариуполе женщина рассказала о том, как украинские националисты устраивали постановочные съемки якобы неудавшейся эвакуации мирных жителей из-за сорванного ими же режима прекращения огня.