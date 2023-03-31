Спецоперация 31 марта 2023, 01:25 Бежавший разведчик «Азова» рассказал, как рыл окопы для российских солдат Дезертир из полка «Азов» прикинулся девять месяцев рыл окопы для российских солдат РИА «Новости»

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Дезертир полка «Азов»*, бежавший с завода Ильича в Мариуполе, признался, что рыл окопы для российских военных. Он притворился обычным строителем и работал, пока его не задержали российские силовики, сообщило РИА «Новости».

В «Азове»* бывший разведчик прослужил 3,5 месяца до начала российской спецоперации. После начала боевых действий он испугался и сбежал из подразделения, находившемся на мариупольском заводе.

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«Нас было 20 человек, уже были „трехсотые“ (раненые — прим. ред.), из 20 человек все начали разбегаться кто куда. Зашел в комнату, переоделся в кроссовки и спортивный костюм теплый и пошел. Взял пистолет, но я его выкинул в речку», — рассказал детали побега пленный.

Украинец добрался до 105-го полка Народной милиции ДНР и представился строителем. По легенде, в стройку, где он якобы работал, угодил снаряд, и он остался без крыши над головой. На блокпосте дезертир рыл окопы, а с ноября 2022 года его перебросили на Волновахское направление, где он тоже рыл окопы и помогал военным по хозяйству.

Ранее командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол пожаловался, что многие опытные военнослужащие Вооруженных сил Украины получили ранения или погибли. Теперь в подразделения мобилизуют неквалифицированных новобранцев, которые бегут со своих позиций.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.