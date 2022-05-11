Бежавших из Рубежного бойцов ВСУ заперли на заводе «Заря»

Выбитые из города Рубежное в Луганской Народной Республике украинские войска практически заблокированы на заводе «Заря», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова.

Он рассказал, как проходит наступление по всем линиям фронта на территории ЛНР. Последние дни бои велись вблизи завода «Заря». Бойцам Народной милиции ЛНР и отряда спецназа «Ахмат» нужно было зачистить участок по левому флангу до села Кудряшовка от опорных точек и боевых пунктов противника.

«Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод „Заря“», — рассказал Апты Алаудинов.

Теперь войскам удалось подойти к селу Воеводовка.

Город перешел под контроль российских военных в конце апреля. Националисты бросили укрепленные позиции и бежали из зоны боевых действий. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал руины на месте Рубежного — боевики выкопали окопы и блиндажи, оборудовали свои боевые позиции прямо вблизи жилых домов.