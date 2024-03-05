05 марта 2024, 00:33
Бежавшего из России предателя-неонациста уничтожили в Авдеевке
«РВ»: неонациста с позывным Ганс уничтожили в Авдеевке российские войска
Еще одного предателя, бежавшего из России, уничтожили бойцы группы «Отважные». Заместителя командира группы 1-го штурмового взвода РДК* с позывным Ганс ликвидировали в Авдеевке, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
О смерти неонациста сообщила группировка РДК*. Он умер 15 февраля на боевом задании по удержанию «дороги жизни» на Авдеевском направлении. Ганса соратники назвали «настоящим националистом, штурмовиком и большим авторитетом».
Реклама
Еще одному члену группировки, актеру из сериала «Глухарь» Кириллу Канахину, в России вынесли заочный приговор — пожизненное заключение. Канахина признали виновным по статье о госизмене в форме перехода на сторону противника.
Нацистскую группировку «Русский добровольческий корпус»* создал ГУР Украины из предателей, бежавших из России.
*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
Реклама
Реклама