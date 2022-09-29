«Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации | 360°

Все новости

Эксклюзив

29 сентября 2022, 12:14

«Располагала материнской добротой». Бывшие ученики простились с учительницей ИЗО в школе № 88 Ижевска

Важное

29 сентября 2022, 12:11

Володин: россияне могут покидать место жительства без согласования военкомата

Реклама

Подмосковье

29 сентября 2022, 12:05

Фермер из Чехова получил землю для создания ягодной плантации

Эксклюзив

29 сентября 2022, 11:56

Появилось видео с места смертельного ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане

Подмосковье

29 сентября 2022, 11:51

Свыше 80 самостроев снесли в Подмосковье с начала года

Подмосковье

29 сентября 2022, 11:44

Челлендж осенних фотографий запустили в Подмосковье

Подмосковье

29 сентября 2022, 11:42

Управляющая компания восстановила водосток в Дедовске по требованию ГЖИ

Спецоперация

29 сентября 2022, 11:41

Каховка и Новая Каховка из-за обстрелов со стороны ВСУ остались без газа

Эксклюзив

29 сентября 2022, 11:39

«Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации

Эксклюзив

29 сентября 2022, 11:39

«Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации

Доброволец из Подмосковья осудил уехавших из России в период мобилизации

Читать 360tv в

Военнообязанные россияне, решившие покинуть страну после объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, поступают неправильно. Об этом «360» сообщил Жан, один из добровольцев, прибывших в подмосковный военный комиссариат для отправки в зону специальной операции.

«Бежать — это самое последнее, что можно делать человеку, а тем более мужчине в возрасте. Нужно отстаивать свои права, найти смысл, для чего это делать, понять, разобраться, а потом идти», — сообщил он.

Реклама

Мужчина рассказал, что лично пришел в военный комиссариат, потому что ему не пришла повестка о мобилизации.

Реклама

«Решение принял спонтанно, началась мобилизация, а повестка мне не приходила. Решил пойти сам, вчера пришел, а сегодня уже призвали», — продолжил он.

Жан подчеркнул что родственники с пониманием отнеслись к его непростому выбору.

«Родные отнеслись с пониманием, у меня отец военный, дед военный, прадед тоже. Все защищали Родину», — заключил доброволец.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама