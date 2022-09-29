Эксклюзив 29 сентября 2022, 11:39 Поделиться Telegram

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Viber «Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации Доброволец из Подмосковья осудил уехавших из России в период мобилизации

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Военнообязанные россияне, решившие покинуть страну после объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, поступают неправильно. Об этом «360» сообщил Жан, один из добровольцев, прибывших в подмосковный военный комиссариат для отправки в зону специальной операции.

«Бежать — это самое последнее, что можно делать человеку, а тем более мужчине в возрасте. Нужно отстаивать свои права, найти смысл, для чего это делать, понять, разобраться, а потом идти», — сообщил он.

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Мужчина рассказал, что лично пришел в военный комиссариат, потому что ему не пришла повестка о мобилизации.

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«Решение принял спонтанно, началась мобилизация, а повестка мне не приходила. Решил пойти сам, вчера пришел, а сегодня уже призвали», — продолжил он.

Жан подчеркнул что родственники с пониманием отнеслись к его непростому выбору.

«Родные отнеслись с пониманием, у меня отец военный, дед военный, прадед тоже. Все защищали Родину», — заключил доброволец.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

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