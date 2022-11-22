22 ноября 2022, 23:28
«Без тыла победы не будет». Очередная фура с помощью Донбассу от жителей Подмосковья приехала в ДНР
Волонтеры передадут гумпомощь военнослужащим и мирным жителям со склада «Доброго дела»
В Донецкую Народную Республику прибыла очередная фура с гуманитарной помощью от жителей Подмосковья. Со склада «Доброго дела» в Донецке груз передадут военнослужащим и мирным жителям.
Частичка детского тепла
Координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина отметила, что на протяжении всей спецоперации в республику приезжают грузы из Подмосковья, которые собирают простые жители, дети в школах, техникумах и разных учебных заведениях.
Реклама
«Хотелось бы поблагодарить все Подмосковье, потому что команда Подмосковья работает всю спецоперацию качественно. С помощью этих грузов, которые приходят регулярно, мы можем оказать помощь в освобожденных районах, а также поддержать ребят на фронте», — сказала она.
Реклама
По ее словам, военным оказывают не только хозяйственную помощь и поддержку, но и моральную. В каждом грузе приходят письма от детей, которые передают на фронт.
«Это частичка детского тепла, потому что дети врать не умеют, лукавить тоже, пишут от чистого сердца. Вот и вместе с письмами отправляются подарочки на фронт», — отметила Бутрина.
Увеличат рацион в госпиталях
Волонтеры распределяют груз по нескольким направлениям: военным, мирным жителям и тем, кто восстанавливает свое здоровье в больницах. Сперва продукты питания со склада «Доброго дела» отправляются в лечебные учреждения. Благодаря новому грузу из Подмосковья дополнительным питанием увеличат рацион в некоторых госпиталях.
Бутрина рассказала, что часть помощи направят в травматологию в ДНР, где находятся не только военные, но и мирные жители, которые пострадали от обстрелов.
«Очень сложно сейчас, период у нас тяжелый. То света нет, то воды, поэтому армия сегодня вместе с „Добрым делом“ делится продуктами. Также у нас отправится партия в Докучаевск в госпиталь и в Ясиноватую», — подчеркнула она.
Победа куется в тылу
Продуктовые наборы и все необходимое по адресным запросам передают и военнослужащим. Бойцы отмечают, что, получая помощь от неравнодушных людей, чувствуют поддержку всей страны.
«Победа куется в тылу. Без тыла победы не будет», — сказал военнослужащий с позывным «Юноша».
Он защищал родину на передовой. Был травмирован. Теперь активно работает в тылу. «Юноша» взаимодействует с семьями действующих военнослужащих и теми, чьи родные не вернулись с фронта. Эти семьи также получат помощь, переданную жителями Подмосковья.
Донбасс
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама