«Бессмертный полк» в Донбассе покажут в эфире республиканских телеканалов

Телеканалы в Донбассе 9 мая будут показывать фотографии участников Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт, в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Акция „Бессмертный полк“ будет транслироваться по телеканалу „Луганск-24“ и по Донецкому телевидению. Портрет своего родственника на телевидение прислала практически каждая семья. Собраны кадры с фотографиями людей, которые призывались из Донецкой и Луганской областей на борьбу с нацизмом», — сказал Водолацкий.

По его словам, на территории республик Донбасса пройдут очно мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на продолжающиеся боевые действия. При этом власти пообещали обеспечить безопасность для участников торжеств. Водолацкий добавил, что в ДНР и ЛНР возложат цветы к Вечному огню.

В четверг, 5 мая, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что «Бессмертный полк» и парад Победы в этом году не будут проводить в Луганске и Донецке.