Спецоперация 31 декабря 2023, 08:43 «Бессильная злоба». Ультиматум Украины объяснили печальным положением ВСУ на фронте Рогов: заявивший об ультиматуме Подоляк осознает, что у ВСУ все грустно Министерство обороны Украины

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Ультиматум Украины, о котором накануне заявил советник офиса ее президента Михаил Подоляк, свидетельствует о «бессильной злобе» страны и плохом положении ВСУ на фронте. Об этом РИА «Новости» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот», — пояснил он.

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По мнению Рогова, Подоляк лишь повторяет то, что в его уста вкладывают западные спецслужбы, чтобы повысить градус ненависти, выиграть время и затянуть в «мясорубку» как можно больше украинцев.

Так общественник прокомментировал слова Подоляка о том, что Украина не пойдет на переговоры с Россией, а выдвинет ей «ультимативные требования». Рогов согласился с тем, что переговоров пока не будет, поскольку их «там не с кем вести». Он назвал «недоговороспособными людьми» и военными преступниками украинского президента Владимира Зеленского, руководителя офиса президента страны Андрея Ермака и «прочих Подоляков». Они удерживают власть лишь за счет страданий и смертей людей. Нельзя вести переговоры с «преступниками и террористами», подытожил Владимир Рогов.

Ранее на заявление Украины жестко ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что РФ никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.