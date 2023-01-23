Эксклюзив 23 января 2023, 19:21 «Беспредел». Международным организациям посоветовали не игнорировать размещение оружия ВСУ на АЭС Военный эксперт Дандыкин: хранение оружия Запада на АЭС является кощунством и бандитизмом РИА «Новости»

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Размещение оружия и боеприпасов с Запада украинскими боевиками на территориях АЭС — «бандитизм», который не должны игнорировать международные организации. Таким мнением с «360» поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Размещение снарядов на АЭС — это, конечно, бандитизм чистой воды, кощунство по отношению к мирному населению не только Украины и России, но и Европы», — считает специалист.

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Он отметил, что ВСУ регулярно прибегают к такой тактике: размещают танки у детсадов, установки ПВО в жилом квартале. Подобные моменты имели место в Днепропетровске, в Мариуполе.

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«Это уже полный беспредел. За этим бы хорошо последить международным организациям. Надеюсь, что это произойдет», — подытожил Дандыкин.

О том, что ВСУ складируют западное оружие и боеприпасы на территориях АЭС, сегодня сообщила Служба внешней разведки России. По ее данным, на атомных электростанциях хранят дефицитные ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и системам ПВО, артиллерийские боеприпасы большого калибра. В случае детонации Украина планировала свалить вину на Россию.