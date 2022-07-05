Бесполезность дальнейшей поддержки Украины признали в Италии

Западу стоит прекратить бесполезную поддержку проигрывающей Украины. Власти страны пора посадить за стол переговоров с Россией, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.

По словам автора статьи, страны НАТО стали задумываться о необходимости дальнейшей поддержки Украины после освобождения Лисичанска российскими военными. Также Микалессин сомневается, стоит ли ждать ноября для проведения встречи России и НАТО. Переговоры планируют организовать на G20 в Индонезии.

Как отметил обозреватель, украинские бойцы не могут сравниться с российскими солдатами. Уверенность в том, что западное оружие способно изменить ситуацию на Украине, является иллюзией. ВСУ не могут обслуживать технически сложное оружие НАТО.

При этом помощь Украине обходится Западу подорожанием энергоресурсов. Также она делает неизбежными разногласия между странами относительно перспективы конфликта с Россией. В связи с этим многие европейцы начинают задаваться вопросом, не лучше ли провести переговоры и договориться обо всем сейчас.