«Бесполезное оружие». Украинские солдаты пожаловались на ракетные комплексы Javelin

США начали поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Однако солдаты ВСУ так и не научились ими пользоваться, сообщил телеканал RT.

Сначала восторг от «оружия возмездия», как его называли на Украине, сменился критикой. Оказалось, что ПТРК не так хорош, как он нем говорили. Попавший в плен в Мариуполе боец ВСУ пожаловался на американское оружие.

«Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие», — поделился он.

Другой украинский военнопленный заявил, что никто из его товарищей не мог стрелять из Javelin. Все инструкции были на английском языке. Руководство ВСУ не стало объяснять, как использовать эту технику. Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил бессилие украинских военных перед напором союзных войск.