Росгвардия уничтожила больше десяти операторов украинских беспилотников в ЛНР

Бойцы Росгвардии в Луганской Народной Республике уничтожили 13 операторов украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Разведка Росгвардии выявила координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Противников уничтожили огнем артиллерии», — говорится в сообщении.

Помимо этого, бойцы Росгвардии в ЛНР изъяли американский огнемет M136A1, два ПЗРК, ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, 14 гранатометов, автомат Калашникова, 50 противопехотных и противотанковых мин, 13 гранат, 51 выстрел к гранатометам, четыре килограмма взрывчатых веществ и более 3000 патронов различного калибра, написала газета «Известия».

В конце июля спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупный схрон украинских боевиков с летальным оружием.

Кроме того, бойцы ведомства раскрыли подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области, принадлежащую представителю ВСУ.