Беспилотники Росгвардии за месяц уничтожили свыше 400 националистов в Харьковской области

За месяц беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Росгвардии уничтожили свыше 400 националистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Такой объем живой силы вражеских нацподразделений удалось уничтожить в Харьковской области. Там же противник лишился примерно 50 единиц военной автомобильной техники во время боевых вылетов БПЛА Росгвардии.

«За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе два танка, 10 артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов», — сообщили представители ведомства.

Также они отметили, что недавно с помощью БПЛА удалось обнаружить тщательно замаскированную батарею 152-миллиметровых гаубиц 2А65, которую впоследствии уничтожили. Также с помощью беспилотника силы ведомства нашли и обезвредили вражеский танк.