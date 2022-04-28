Украина просит у США беспилотники Gray Eagle. Их передача выгодна политикам, но против России они бесполезны

Власти Украины попросили у США разведывательно-ударные беспилотники. Запад не торопится с ответом, хотя передача старого оружия выгодна политикам перед выборами. Однако ни беспилотники, ни танки или БМП не смогут переменить ход спецоперации.

Беспилотники Gray Eagle

Министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. Они могут летать на дальние расстояния на большой высоте, а также перезаряжаться, сообщило американское издание Politico.

Украинская сторона уже заявила, что ожидает положительного результата, однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался комментировать этот вопрос. Известно, что передаче беспилотников могут помешать строгие правила режима контроля за ракетными технологиями

Gray Eagle состоят на вооружении армии США с 2004 года и активно применялись на территории Ирака и Афганистана. Ранее США обещали передать Украине 700 барражирующих снарядов Switchblade.

Источник фото: wikipedia.org

Поставки оружия не помогут Украине

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин пояснил «360», что беспилотники не определяют события, которые происходят на Украине. Они не смогут приостановить, остановить или изменить специальную операцию России.

«Но при этом мы видим, что подобного рода беспилотники они хотели бы применять для нанесения ударов по объектам, расположенным на территории Российской Федерации. И, конечно же, использовать у себя на Украине», — сказал политолог.

По его словам, как отреагирует на заказ США, покажет время: сегодня многие вопросы поставок вооружений стараются не разглашать. Это связано с тем, что Россия заявила — как только подобные грузы пересекут границу, они станут законной мишенью.

Только старое оружие

Пока никакого современного вооружения Украина не получила, отметил политолог. При этом она запрашивала тяжелые танки Leopard и тяжелые, большого калибра самоходные орудия. Подобного рода техника может в какой-то степени усилить боевую готовность вооруженных формирований Украины. Однако она не повлияет на ход спецоперации, заверил он.

«Пока таких поставок нет, идут переговоры. Германия даже пообещала помимо Leopard поставить боевую машину пехоты Marder. Шольц предлагал сделать поставки в страны восточного фланга, а они перебросят свое вооружение и боевую технику Советского периода», — рассказал Кошкин.

Источник фото: wikipedia.org

При этом реальных поставок не было, за исключением словенского ЗРК С-300 — его оперативно уничтожили российские военные высокоточным оружием, напомнил политолог. Однако переговоры и попытки передать вооружение настораживают.

«Мы видим не просто желание поставлять вооружение, а желание, чтобы оно привело к победе. Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби открыто заявил, что они хотели бы, чтобы Россия потерпела поражение. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, проговорился в Индии, что не видит успеха со стороны украинских вооруженных формирований», — сказал Андрей Кошкин.

Выгода для политиков

Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко подчеркнул, что в случае с беспилотниками важным моментом является тот факт, кем именно они будут управляться. Если оператор будет сидеть в США, то это можно расценивать, как разведку в своих интересах, подчеркнул он.

«Но попросить — это одно, поставить — другое. Зеленский вместе с архаровцами и замечательным товарищем Арестовичем могут попросить что угодно. А вот дадут или нет — вопрос другой. Давайте поймем, что просьбы эти делаются с пропагандистской целью», — сказал полковник.

Как именно организованы данные просьбы — непонятно, отметил Тимошенко.

«Возможно, США или НАТО представляют украинской стороне перечень того, что у них отслужило гарантийные сроки, и предлагает просить именно это оружие. И Зеленский, который вряд ли хорошо разбирается в нем, просит», — добавил он.

Между тем, у американцев и европейцев сейчас предвыборный период. Чтобы показать заботу об избирателях, нужно увеличить число рабочих мест и зарплаты. Производство вооружения для этого — отличный вариант, ведь таким образом будет задействовано множество подрядчиков разного уровня. Осталось отдать то, что залежалось на складах Украине и пополнить свои запасы.