Спецоперация 10 декабря 2022, 14:54 Беспилотник заметили над Запорожской АЭС Спецкор Курлаева сообщила об обстреле Энергодара и о беспилотнике над ЗАЭС РИА «Новости»

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ВСУ начали обстрел береговой линии Энергодара, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщила журналистка и специальный корреспондент «России 24» Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

«Энергодар. Режим „Воздух“», — написала она.

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По словам Курлаевой, обстрел береговой линии достаточно интенсивный, уже зафиксировали 11 прилетов. Кроме того, над территорией Запорожской АЭС заметили беспилотник.

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Ранее Международное агентство по атомной энергии назвало нестабильной и потенциально опасной ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что организация делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию на станции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла прекращение обстрелов главной целю создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.