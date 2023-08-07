Спецоперация 07 августа 2023, 13:41 Беспилотник сбили на подлете к Белгороду Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Дрон самолетного типа сбили 7 августа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал он.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы продолжают вести работу.

Еще один беспилотный летательный аппарат сбили в ночь на 7 августа над Калужской областью — в Ферзиковском районе. Обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.

Накануне, 6 августа, киевский режим попытался атаковать Подмосковье — БПЛА ликвидировали в Подольске. Обломки дрона упали в районе Второй Садовой улицы поселка Сельхозтехника, один пенсионер получил ожог руки.