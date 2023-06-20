20 июня 2023, 13:34
Беспилотник помог расчету РСЗО «Град» ударить по противнику в районе Белогоровки
Расчет РСЗО «Град» при помощи дрона ударил по скоплению сил ВСУ под Белогоровкой в ЛНР
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Юг» ударил по скоплению военнослужащих Украины в районе Белогоровки в ЛНР. Огонь корректировали при помощи беспилотника, а в бое участвовали добровольцы, рассказал РИА «Новости» боец с позывным Галыч.
«Находимся в активной обороне, сдерживаем войска Вооруженных сил Украины, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв», — сказал он.
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Подразделению группировки «Юг», в котором служит боец, поручили уничтожать технику и личный состав противника, останавливать ротацию и доставку боеприпасов.
Одно из заданий заключалось в том, чтобы ударить по скоплению сил около Белогоровки. Расчет РСЗО «Град» получил координаты и открыл огонь, удары корректировал БПЛА. Галыч сказал, что в составе расчета действовали добровольцы — они отправились в зону спецоперации почти год назад.
Депутат Госдумы Адрей Картаполов спрогнозировал, что российские войска остановят контрнаступление ВСУ через три недели. Об этом сообщило RT.
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