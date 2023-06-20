Спецоперация 20 июня 2023, 21:37 «Бешеное сопротивление». Минобороны Украины признало сложности при контрнаступлении ВСУ Минобороны Украины: ВСУ при контрнаступлении столкнулись с «бешеным сопротивлением» РИА «Новости»

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В ходе контрнаступления бойцы ВСУ столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением». Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр, отметил RT.

По ее словам, от украинского контрнаступления ждут быстрых успехов, однако такого не будет.

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«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — заявила Маляр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также признал, что при наступлении ВСУ столкнулись с качественно подготовленной обороной России. Он обратил внимание, что российские бойцы установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов спрогнозировал, что ВС России остановят контрнаступление Украины за три недели, а потом сами пойдут в атаку. Он также подчеркнул, что пока военная кампания Вооруженных сил Украины шла так, как и ожидали в России.

Украинские войска понесли большие потери в личном составе и технике на всех направлениях боевых действий. За неделю погибли 2,3 тысячи бойцов ВСУ, сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.