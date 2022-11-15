Эксклюзив 15 ноября 2022, 15:36 Беседы с воздухом. Политолог объяснил, почему разговоры с Украиной ни к чему не приведут Политолог Ярошенко: Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока это беседы с воздухом Unsplash

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Россия и раньше и сейчас открыта к диалогу с Украиной и ее западными спонсорами, но противоположные стороны в этом не заинтересованы. Россия сразу поставила условия, они будут выполнены — и спецоперация закончится. Об этом «360» рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко

Он напомнил, что Россия «никогда не отказывалась от решения сложных вопросов мирным, дипломатическим путем». И от переговоров с Украиной тоже. Но проблема в том, что киевский режим и его западные кураторы не выполняют никакие обязательства. К тому же у Украины всякий раз нет четкой позиции со своей стороны, она каждый раз меняет требования и так далее. То есть создает невозможность ведения адекватных переговоров. А Россия к ним всегда открыта.

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«Наша позиция остается простой в возможных мирных переговорах: это денацификация и демилитаризация Украины. Ее нейтральный статус в качестве страны, которая не будет присоединяться к блоку НАТО и тем самым провоцировать агрессию против России, и каким-либо образом действовать на снижение национальной безопасности России. Эти требования остаются. Если киевский режим и их западные кураторы готовы эти требования выполнить, зафиксировать их на бумаге, тогда есть о чем разговаривать», — заявил Ярошенко.

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Эксперт также напомнил, что Россия ниоткуда выходить не будет, и никакие земли, в том числе Крым, отдавать никому не собирается — Украине хватит уже тратить время на пустые разговоры на эти темы.

«О прекращении боевых действий и о том, чтобы закрепить статус Украины как страны, которая не присоединяется к блоку НАТО, и не будет на своей территории размещать ядерное оружие, и вообще отказывается от провоцирования России на какие-либо агрессивные действия, и сама не будет их предпринимать, как страна, которая не будет дискриминировать русское население, — об этом можно разговаривать», — сказал он.

Если эти условия выполнены не будут, то не будет и никакого разговора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет любой страны слабеет из-за размывания ценностей и насаждения исторических мифов. Это, по его словам, и произошло с Украиной.