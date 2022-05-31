Бережная спецоперация. Депутат объяснил невысокую скорость продвижения российских войск

Российские вооруженные силы на Украине стараются не поражать мирных жителей и берегут личный состав. Этим и объясняется невысокая скорость продвижения войск в ходе спецоперации. Такое объяснение ситуации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Почему медленно продвигаемся? Мы работаем по военным объектам, стараемся не поразить гражданских лиц и, конечно, бережем свой личный состав, военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР. Это главное, приоритетное направление», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что «все идет в соответствии с замыслом командования». Российские военные в ходе спецоперации «проявляют героизм, мужество», они продвигаются впереди «открывают дальнейшие оперативные просторы».

В частности, Швыткин отметил, что Северодонецк практически перешел под контроль российских войск и сил ДНР и ЛНР. По словам депутата, «Донбасский котел» практически закрыт, а дорога на Бахмут почти взята под контроль. Все это позволит перекрыть поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов бойцам ВСУ.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под контролем сил республики в настоящее время находится треть Северодонецка.