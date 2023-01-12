Эксклюзив 12 января 2023, 01:56 «Бережем личный состав». Применение вертолетов Ка-52М в зоне СВО объяснили его универсальностью Военный эксперт Насонов: вертолеты Ка-52М могут бить по ВСУ из-за пределов зоны поражения Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Начало применения вертолетов Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в зоне спецоперации оправданно, заявил «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. Он уточнил, что боевые машины способны наносить удары по вражеским позициям не входя в зону поражения ответным огнем.

Собеседник «360» напомнил, что вертолет негласно называют «ночным охотником». Среди его отличительных особенностей — всепогодность и возможность несения как управляемых, так и неуправляемых ракет.

Реклама

«Актуальным это стало по причине, что в настоящее время значительно меняются характеристики общевойскового боя, который имеет место быть на российско-натовской линии соприкосновения. Она достаточно сильно насыщена средствами ПВО и противотанкового поражения. Бережем танки, бережем личный состав, поэтому эффект применения весьма высокий», — объяснил начало применения вертолетов Насонов.

Реклама

Ка-52М уже испытали при ударах по позициям ВСУ. Модернизированные вертолеты оснастили ракетами с дальностью стрельбы более 14 километров.