Бердянские силовики обнаружили схрон с украинским оружием | 360°

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Бердянские силовики обнаружили схрон с украинским оружием

Член ВГА Запорожья Рогов: в Бердянске нашли украинский схрон с оружием

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Правоохранители обнаружили украинский схрон с оружием в Бердянске, написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По подозрению в диверсионной деятельности задержали двух местных жителей.

«В одном из гаражных кооперативов Бердянска сотрудники уголовного розыска обнаружили различные боеприпасы, флаги Украины и амуницию ВСУ», — заявил Владимир Рогов.

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Он добавил, что силовики задержали двух жителей города. Их проверяют на причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы.

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Ранее украинские военные обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из ракетных систем залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли два человека. По словам Владимира Рогова, власти Украины запугивают мирное население, отдавая приказы атаковать гражданские объекты региона.

В понедельник ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. Жертвами обстрела стали не менее 13 человек.

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