Бердянск пообещал с августа выплачивать российские пенсии

В городе Бердянске Запорожской области в августе вместо единовременных пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии. Об этом сообщил глава администрации города и района Александр Сауленко, передали РИА «Новости».

«Через „Укрпочту“ в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе», — рассказал он в ходе пресс-тура, организованного Министерством обороны России.

Сумму ежемесячных выплат обещают не менее 10 тысяч рублей. Это в два раза больше украинской пенсии у 60% населения.

«Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству», — пообещал Сауленко.

До этого начальник миграционной службы УВД Бердянска Василий Бараненко сообщил, что заявку на получение российского паспорта оставили около 7,5 тысячи жителей города, причем треть из них уже стали гражданами России. Еще пять тысяч жителей Бердянска ожидают своей очереди.