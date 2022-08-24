Время работает против Украины, такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова передал американский телеканал CNN.

«Мы знаем, что время не на стороне Украины», — отметил чиновник.

Кирби заверил, что США и страны-союзники не отказались искать новые пути помощи Киеву. В России неоднократно слышали, что Запад «хочет воевать до последнего украинца», заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, в этом и есть главная трагедия украинского народа.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев полагает, что США ведет «войну по доверенности», поставляя вооружение для ВСУ. Однако ситуация развивается не так, как этого ждут в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается вернуться к мирному процессу. Он не готов к «Минску-3» и прекращению огня. При этом каких-то четких планов у Киева нет.