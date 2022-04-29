Белый дом сообщил о лимитированных средствах на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена сможет выделить Украине военную помощь максимум на 250 миллионов долларов без согласования с Конгрессом. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«У нас осталось всего 250 миллионов долларов, которые можно выделить Украине в качестве военной помощи. Всем известно, что мы уже отправили 3,5 миллиардов долларов», — сказала она.

Псаки подчеркнула, что для продолжения поставок Украине вооружения и снаряжения, необходимо согласовывать этот вопрос с Конгрессом.

«Необходимо как можно скорее пойти по этому пути», — заключила представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила проект ленд-лиза на поставки оружия Украине. С его помощью Украина получит американское вооружение по ускоренной программе.