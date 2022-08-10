Белый дом призвал вернуть Украине Запорожскую АЭС

США призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и пообещали задействовать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине», — сказала она.

Карин Жан-Пьер добавила, что американские власти поддержат усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Министерство энергетики США и Национальное управление ядерной безопасности раскрыли данные, которые продолжили поступать с датчиков радиации. Они не зафиксировали превышения показателей.

Украинские военные 7 августа при помощи РСЗО «Ураган» обстреляли Запорожскую АЭС. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал это актом ядерного терроризма, так как в случае аварии в зоне поражения окажется большая территория, в том числе соседние страны. Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 11 августа.