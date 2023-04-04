Спецоперация 04 апреля 2023, 08:06 Белый дом озвучил свои данные об обстановке в Артемовске Советник Белого дома Кирби заявил о продолжении ожесточенных боев в Артемовске Сайт президента Украины

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В Артемовске продолжились ожесточенные бои. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал журналистам об обстановке в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА «Новости».

«Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения, что россияне захватили административное здание», — сказал он.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин объявил о поднятии флага России над горадминистрацией Артемовска. По его словам, юридически город взяли, украинские подразделения отодвинули на запад. Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что российские войска приблизились к железнодорожной станции. Несмотря на потери, командование Вооруженных сил Украины до сих пор не отдавало приказ об отступлении из города. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в случае поражения западные союзники потребуют от киевского режима возобновить переговоры.