Администрация президента США приняли решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила газета The New York Times.

РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, сообщил собеседник издания в американской администрации. Об этом пакете, по его словам, объявят уже на следующей неделе.

Речь может идти об установках M31 GMLRS, предположили авторы материала. Дальность огня этого оружия превышает 65 километров. Такая дальность, по информации издания, превышает дальность действия любой используемой сейчас Украиной артиллерии.

Подобные установки, как отмечается, могут снаряжаться управляемыми ракетами. Их огонь корректируется со спутников.

Военнослужащие Украины в понедельник, 24 мая давали интервью в одном из украинских отелей. Командир роты ВСУ Сергей Лапко рассказал The Washington Post о тяжелом положении украинских войск. Через некоторое время после этого в здание ворвались сотрудники службы военной безопасности Украины. Они задержали нескольких человек. Самого Лапко отстранили от командования и арестовали.