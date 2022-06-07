Белый дом объяснил поставки дальнобойных ракет на Украину

Американские власти снабжают Украину оружием исключительно для того, чтобы страна могла защитить свою территорию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во время брифинга пресс-секретаря попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о поставках Украине дальнобойных ракет. На это Жан-Пьер порекомендовала изучить опубликованную на прошлой неделе статью американского лидера Джо Байдена.

«В ней он изложил наши цели на Украине и объяснил, почему мы направляем Украине более передовые ракетные системы и боеприпасы. Мы предоставляем средства, чтобы помочь им защитить свою территорию», — сказала пресс-секретарь. Цитату привел ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в случае передачи Украине ракет большей дальности Россия начнет бить по тем объектам, которые пока не трогает. При этом он отметил, что поставки подобного оружия на данный момент ничего не меняют.