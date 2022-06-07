Белый дом объяснил поставки дальнобойных ракет на Украину
Белый дом заявил, что передача оружия Украине нацелена только на защиту ее территории
Американские власти снабжают Украину оружием исключительно для того, чтобы страна могла защитить свою территорию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Во время брифинга пресс-секретаря попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о поставках Украине дальнобойных ракет. На это Жан-Пьер порекомендовала изучить опубликованную на прошлой неделе статью американского лидера Джо Байдена.
«В ней он изложил наши цели на Украине и объяснил, почему мы направляем Украине более передовые ракетные системы и боеприпасы. Мы предоставляем средства, чтобы помочь им защитить свою территорию», — сказала пресс-секретарь. Цитату привел ТАСС.
Ранее Путин заявил, что в случае передачи Украине ракет большей дальности Россия начнет бить по тем объектам, которые пока не трогает. При этом он отметил, что поставки подобного оружия на данный момент ничего не меняют.