Белый дом объяснил, почему Байден отказывает Украине в некоторых видах оружия

Американские власти меняют составляющие военной помощи Украине в зависимости от изменений на фронтах. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Мы работаем с Украиной ежедневно на тему того, какие у них есть пробелы в возможностях, какие нужды. Причина в том, что мы хотим сохранить это соотносимым с происходящим на поле боя», — сказал Кирби во время брифинга. Цитату привело РИА «Новости».

Своим высказыванием представитель Белого дома объяснил, почему иногда президент США Джо Байден отказывает Украине в отправке того или иного вида оружия. Кирби напомнил, что изначально речь шла в основном о ракетах Javelin и Stinger. Из-за изменения ситуации США стали поставлять ВСУ артиллерию.

«С эволюцией и развитием боевых действий их нужды эволюционируют, и наш вклад эволюционирует», — подчеркнул Кирби.

При этом он добавил, что американские власти не делают таких шагов, которые могли бы привести к эскалации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Он сообщил, что власти выделили 450 миллионов долларов.