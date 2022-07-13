Белорусских наемников, взятых в плен в ЛНР, могут казнить

Наемникам из Белоруссии, которых взяли в плен в Донбассе, грозит пожизненное заключение, а если они совершали преступления на территории Донецкой Народной Республики, то и смертная казнь. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если в ходе следствия установится, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, дела могут объединить и передать туда, а там — смертная казнь», — пояснил Киселев.

О задержании группы из шести-семи белорусских диверсантов, готовящих теракт в Лисичанске, стало известно 11 июля. Это участники добровольческого батальона имени Калиновского, действующего на стороне Украины. В Белоруссии в отношении них завели уголовное дело за участие в вооруженном конфликте за границей. Пойманных наемников обезвредили, у них отобрали оружие.

В ДНР уже в ближайшие недели может начаться военный трибунал над тремя иностранными наемниками, участвовавшими в конфликте на стороне ВСУ: британцами Шоном Пиннером и Эйденом Аслином и марокканцем Саадуном Брагимом. Верховный суд ДНР приговорил их к смертной казни. Если апелляции наемников отклонят, их может ждать расстрел.