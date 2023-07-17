17 июля 2023, 17:12
Белорусские пограничники посадили на воду украинский беспилотник
Госпогранкомитет Белоруссии: пограничники перехватили украинский беспилотник
Гомельские пограничники посадили на воду беспилотник, прилетевший в Брагинский район с украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.
По информации ведомства, очередная провокация со стороны Украины произошла 16 июля. Дрон с украинской стороны вел разведку приграничной территории.
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«В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья дальнейший полет украинского беспилотника пресечен. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», — отметили в погранкомитете.
Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ лишились 19 беспилотников около населенных пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка (ЛНР), Водяное, Никольское (ДНР), Корсунка (Херсонская область), Ремовка и Любимовка (Запорожская область).
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Специальная военная операция РФ на Украине
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