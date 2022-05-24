Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Украины после наступления мира

Белорусский премьер Роман Головченко заявил, что пока рано говорить о возможном участии республики в восстановлении инфраструктуры Украины. Пока необходимо заниматься мирным урегулированием конфликта.

Во время интервью на телеканале «Беларусь-1» премьер-министр призвал не бежать впереди паровоза. Он отметил, что сначала нужно добиться прочного мира. Как подчеркнул Головченко, на смену любым боевым действиям приходит фаза восстановления.

«Если наши услуги будут востребованы, то мы, конечно, готовы поучаствовать. Думать об этом можно, но говорить — рано. Главная задача — добиться устойчивого мира на этих территориях», — ответил он на вопрос о возможном участии белорусских строителей в восстановлении украинской инфраструктуры.

После начала спецоперации Белоруссия попала под санкции Запада вместе с Россией. Как заявлял ранее Головченко, из-за ограничений экспорта республика может потерять до 16-18 миллиардов долларов в год. Он назвал санкции не просто способом давления, а инструментом гибридной агрессии.