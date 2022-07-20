Белоруссия, Сирия и РФ пришлют представителей в ДНР на трибунал

Представители Белоруссии, Сирии и России могут приехать в ДНР для участия в военном трибунале над военными преступниками. Такое заявление сделала председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

По ее словам, в трибунале примет участие достаточно много стран. Ее процитировало РИА «Новости».

«Уже намерения прислать представителей высказали Беларусь, Российская Федерация, Сирия. К сожалению, у нас огромное количество эпизодов преступлений украинской власти, украинских незаконных вооруженных формирований», — сказала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что журналисты и общественные организации из других стран смогут принять участие в международном трибунале в ДНР.