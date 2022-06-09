09 июня 2022, 12:56
Белоруссия начала расследование после нарушения воздушной границы со стороны Украины
Белоруссия начала расследование по факту нарушения воздушного пространства страны со стороны Украины. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии, начальник департамента международного сотрудничества Валерий Ревенко.
По его данным, нарушение зафиксировали 8 июня в 15:13. Других подробностей Ревенко не привел, сообщил ТАСС
Ранее власти Белоруссии уже сообщали, что в этом году украинские беспилотники вторгались в воздушное пространство страны. В частности, в январе БПЛА ВСУ незаконно пересек госграницу, его принудили к посадке специалисты вооруженных сил.
В конце мая, по данным телеканала «Беларусь-1», военные посадили дрон, который залетел со стороны Украины. Беспилотник был оснащен боеприпасом от автоматического гранатомета АГС-17.