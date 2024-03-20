Важное 20 марта 2024, 15:28 Белгородское село Козинка зачистили от украинских боевиков Минобороны: российские подразделения полностью зачислили Козинку от ВСУ РИА «Новости»

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Российские подразделения полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — указали в оборонном ведомстве.

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Российские военные принимают меры, чтобы не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. Под огнем артиллерии и ударами авиации украинские подразделения потеряли до 650 бойцов. Также ВСУ лишились двух боевых бронемашин и двух чешских машин реактивных систем залпового огня Vampire.

Недавно российский беспилотник ударил по украинской ДРГ, которая планировала подступить к российский границе. Противник потерял до восьми боевиков убитыми и ранеными.

На коллегии ФСБ президент России Владимир Путин сообщал, что все попытки украинских диверсантов пересечь российскую границу провалились.