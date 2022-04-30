Белгородские власти сообщили о звуках взрывов со стороны Украины

Жители Белгорода заявили, что слышали звуки взрывов. Как пояснили в областном оперативном штабе, шум доносился со стороны Украины, а в городе все спокойно.

«В Белгороде все спокойно. Звуки доносятся со стороны Украины. Если что-то произойдет, губернатор, как и всегда, оперативно оповестит население», — ответил оперштаб на комментарии местных жителей на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

Пользователи писали, что слышали звуки взрывов в районе железнодорожной станции Крейда и железнодорожного поселка.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на корреспондента, в Белгородской области слышались звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Системы включили уже после наступления темноты.

О работе ПВО написало и РИА «Новости». По информации агентства, жители Белгорода слышали звуки взрывов со стороны Украины в течение нескольких часов. Шум слышался даже в центре города, но небо было чистым.

Украинские военные 27 апреля атаковали гуманитарную колонну Русской православной церкви и общественной организации «Внуки». Они напали на волонтеров по пути из Харьковской области.