Белгородские больницы примут тяжелобольных их Харьковской области

Врачи белгородских больниц начнут лечить тяжелобольных жителей Харьковской области. О таком соглашении сообщила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона.

«Между временной гражданской администрацией Харьковской области и администрацией Белгородской области достигнуто соглашение о лечении тяжелых больных в медицинских учреждениях Белгородской области», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сейчас стороны прорабатывают вопрос доставки больных в российский регион.

Как ранее заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в регионе выбрали новую государственную символику. На гербе изобразят золотого двуглавого орла с геральдическим щитом. Флаг решили сделать малинового, синего и красного цветов.

Российские военные взяли под свой контроль часть Харьковской области. Эту территорию освободили от украинских националистов. Сейчас работают четыре районные администрации. Местным жителям начали выдавать российские паспорта, а также выплачивать единоразовые пособия.