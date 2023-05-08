Спецоперация 08 мая 2023, 16:31 Бегство украинских военных от бойцов «Вагнера» в Артемовске сняли на видео «Русская весна» опубликовала кадры штурма бойцов ЧВК «Вагнер» здания в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» штурмом взяли пятиэтажку в Артемовске (украинское название — Бахмут) и спугнули засевших в помещениях украинских боевиков. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Авторы видео отметили, что жилое здание расположено на улице Леваневского.

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На опубликованных кадрах видно поднимающийся дым от выстрелов и детонации снарядов внутри дома. В какой-то момент со второго и третьего этажей начали выпрыгивать на улицу люди в камуфляже, стараясь отбежать подальше от здания.

«Отход наших с первого этажа панельки, второй и третий этажи которой уже захвачен русскими», — процитировали авторы видео украинские СМИ.

В ночь на понедельник, 8 мая, член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале мощного штурма бойцов частной военной компании «Вагнер» мест скопления украинских боевиков.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга отметил, что в западной части Артемовска продолжилось наступление при поддержке воздушно-десантных войск.