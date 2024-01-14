Спецоперация 14 января 2024, 20:55 Беглов сообщил о гендерно-нейтральных туалетах в школах Украины Беглов: бойцы СВО видели гендерно-нейтральные туалеты в школах на Украине Arne Dedert/dpa/globallookpress

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Участники специальной операции видели гендерно-нейтральные туалеты в школах на Украине. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Накануне политик сообщил читателям, что посетил больницу, где лечатся бойцы СВО. Во время беседы с ними Беглов «оттаял душой». Глава города добавил, что те, кто с автоматам в руках прошел «украинизированную версию Донбасса», хорошо понимают, за что борются.

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«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал Беглов.

Он пообещал привезти в госпиталь паралимпийцев, чтобы участники СВО при желании обсудили с ними старт своей карьеры.

Унитазы стали одним из самых загадочных явлений украинской пропаганды. Место туалета в общем информационном потоке стало так велико, что его назвали полноценным актором политической повестки.