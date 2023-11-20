20 ноября 2023, 15:09
Базу ВСУ с техникой уничтожили под Артемовском
Советник Гагин: ВС России уничтожили на Артемовском направлении базу ВСУ
Артиллеристы при поддержке Воздушно-космических сил России уничтожили на Артемовском направлении базу Вооруженных сил Украины с военнослужащими и техникой. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил об этом ТАСС.
«В минувшие выходные на Артемовском направлении точными ударами нашей артиллерии и ВКС была уничтожена база украинской армии», — сказал он.
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Украинские военнослужащие погибли. Гагин сообщил, что ВСУ лишились нескольких образцов военной техники, в том числе американской гаубицы М777, реактивной системы залпового огня, бронемашин пехоты.
Российским войскам удалось оттеснить украинские подразделения с ключевого на южном фланге Артемовска направления — от железной дороги у Клещеевки. Опорный пункт ВСУ захватили на западном фланге. Подразделения пытались вернуть утраченные позиции, но нападения отразили и расширили «серую зону». Источники «Известий» заявили, что ВС России улучшили свои позиции у Артемовка, Купянска и на Запорожском направлении.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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