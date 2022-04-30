Бойцы «Азова» оборудовали базу в детском саду

МВД ДНР опубликовало видео из детского сада в Мариуполе, где располагалась база батальона «Азов»*. Внутри учреждения одни развалины.

Военные нашли в учреждении американскую военную форму, рацию и другое оборудование, а также гражданскую одежду. По их словам, бойцы спали прямо в детских кроватях. На двери одного из помещений были надписи на украинском языке. Военнослужащие рассказали, что это поговорка.

Позже они обнаружили трупы солдат ВСУ. Некоторые тела были закопаны прямо на территории сада.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.