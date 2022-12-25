25 декабря 2022, 13:26
Базу иностранных наемников уничтожили в ДНР
Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Артемовске в ДНР
Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удар по временной базе иностранных наемников в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — уточнили в ведомстве.
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Всего ракетные и артиллеристские войска ВС России за сутки уничтожили 58 подразделений ВСУ на огневых позициях. Противник потерял живую силу и военную технику в 86-ти районах.
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В субботу, 24 декабря, стало известно, что российские войска начали выбивать ВСУ из укрепрайонов под Артемовском. Для поражения боевиков российские военные используют все имеющиеся средства.
Накануне ВКС РФ разгромили опорные пункты противника в районе Артемовска. В результате украинские вооруженные формирования понесли крупные потери: до 80 солдат, танки, бронемашины и автомобили.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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