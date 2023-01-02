Спецоперация 02 января 2023, 08:16 Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила скопление украинской техники на Запорожском направлении РИА «Новости»: пушки «Гиацинт-Б» уничтожили технику ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Батарея пушек «Гиацинт-Б» ВС РФ уничтожила скопление бронированной техники украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. <…> Цель поражена», — рассказал боец артиллерийского расчета.

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Он уточнил, что обнаружить боевые машины ВСУ помог беспилотник. Координаты цели оперативно передали артиллеристам.

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«Гиацинт-Б» — это 152-миллиметровая пушка, которая может поражать наблюдательные пункты, вооружение или технику противника.

Ранее военнослужащие Западного военного округа рассказали о преимуществах боевой работы орудия в зоне спецоперации.