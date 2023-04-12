Спецоперация 12 апреля 2023, 07:41 Батарея «Мста-С» уничтожила украинские силы на Запорожском направлении Батарея российских гаубиц «Мста-С» уничтожила украинские силы на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Батарея российских самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Отработали по скоплениям живой силы ВСУ и самоходной артиллерийской установке противника на Запорожском направлении» — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Днепр».

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По его словам, перезарядка гаубиц проводится оперативно, а боеприпасов хватает сполна.

«Подвоз снарядов происходит сразу, когда у нас заканчиваются боеприпасы. После этого мы перезаряжаемся и выезжаем на новую огневую позицию», — добавил военный.

Последнюю цель батарея получила с разведывательного беспилотника. Несколькими залпами расчеты поразили личный состав войск и вражескую технику ВСУ, после чего быстро сменили место дислокации, чтобы не попасть под ответный удар.