Спецоперация 19 января 2023, 08:59 Батальоны иностранцев участвовали в обороне Соледара со стороны ВСУ НМ ДНР: батальоны иностранных наемников обороняли Соледар со стороны ВСУ РИА «Новости»

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В составе подразделений ВСУ, которые находились в Соледаре, были батальоны, которые полностью состояли из иностранцев. Об этом ТАСС сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, части, полностью состоящие из иностранцев, начали использовать из-за того, что ВСУ стремительно теряют технику, в том числе ту, которую им поставляет НАТО. На Западе это связывают с тем, что украинские военные недостаточно обучены.

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«Замысел Запада сейчас — поставлять уже слаженные банды наемников, от рядового до офицерского состава», — добавил собеседник агентства.

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В Соледаре, по его данным, работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранных граждан.

«Не офицеры-иностранцы, а остальные — украинцы, а именно батальоны иностранцев от и до», — подчеркнул он.

Вечером 12 января подразделения ВС РФ завершили освобождение Соледара от ВСУ. В Минобороны заявили, что это позволяет отрезать пути снабжения украинских формирований в Артемовске.