Спецоперация 18 июня 2023, 14:15 ВСУ безуспешно пытались наступать на Запорожском направлении Минобороны РФ: российские военные отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в течение прошедших суток пытались наступать на Запорожском направлении. Российские бойцы грамотными и решительными действиями отразили все атаки противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами», — указали в министерстве.

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Но подразделения группировки войск «Восток» нанесли ответные удары авиацией и огнем. Российские войска уничтожили девять танков, 10 боевых машин пехоты и около 10 других авто возле Малой Токмачки.

Украинские боевики пытались наступать на Южно-Донецком и Донецком направлениях, но российские солдаты отразили их действия. Ранее ВС РФ уничтожили один из центров принятия решений ВСУ. Российские летчики также нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении.

Многие военные, получившие ранения в ходе специальной военной операции, возвращаются в зону боевых действий по собственному желанию, рассказал президент России Владимир Путин. Много людей идут на фронт добровольно — будущие контрактники рассказали, что не хотят оставаться в стороне от событий в зоне СВО.

Ранее стало известно, что глава Петрозаводска Владимир Любарский объявил о решении пойти добровольцем в отряд специального назначения «Ахмат».