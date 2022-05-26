Батальон «Спарта» стал символом освобождения Донбасса

Батальон «Спарта» неслучайно стал символом освобождения Донбасса, считает политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Это элитное подразделение войск ДНР, которое было образовано в 2014 году. О «Спарте» очень много говорят, и на Украине в том числе, но там говорят много плохого, но народ помнит их как героев, заметил Михайлов в беседе с «360»

Михайлов отметил, что на его взгляд, батальон «Спарта» не случайно стал символом освобождения Донбасса. Он был образован в 2014 году в августе как батальон специального назначения. Это элитное подразделение войск ДНР.

В 14-м году они достойно сражались на территории Донецкого аэропорта, отметил собеседник «360». Он добавил, что это легендарное сражение.

«Все помнят „Моторолу“, который возглавлял этот батальон, и потом погиб от рук украинских диверсантов. Потом мы видим, что другой командир батальона — Владимир Жога — погиб также в боях за родину и получил звание Героя России, и сейчас ему установили памятник», — сказал Михайлов.

Он добавил, что этот батальон себя зарекомендовал и на украинской стороне. Однако, по его словам, украинцы пишут про «Спарту» много плохого. Они называют батальон самым жестоким, самым подготовленным. Как отметил Михайлов, бойцов «Спарты» украинцы называют суперспециалистами, «которых надо уничтожать в первую очередь». Вот именно поэтому, считает политолог, этот батальон заслуживает звания легенды в Донбассе.

В Донбассе много подразделений достойных, о которых можно говорить, но «Спарта» — это нечто особенное. Все помнят «Моторолу», все помнят Владимира Жогу. Это действительно герои, о которых складывают легенды Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам

по мнению Михайлова, после освобождения Украины будет переписана история, будут написаны новые книги об истинных героях Украины, об истинных героях Донбасса.

«И соответственно именно поэтому, я считаю, батальон „Спарта“ будет навеки в сердцах граждан, и я думаю, что сейчас это подразделение, опять же, продолжает сражаться на передовой и достойно бьется за память тех, и во имя тех, кто погиб, чтобы не было плохого слова о тех, кто погиб», — заметил политолог.

Он добавил, что о «Спарте» очень много говорят, но на Украине говорят очень много плохого, а народ помнит их как героев. Именно поэтому они будут навеки увековечены, считает Михайлов.

«Я думаю, не только командиры, я думаю, что после боев будут опять же проведены награждения, и все увидят, что еще больше героев прибавилось в Донецкой республике именно за счет героизма батальона „Спарта“», — подытожил собеседник «360».