Батальон пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность в результате удара ВКС России в Херсонской области. Удалось ликвидировать более 130 украинских военных, сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», — доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВКС России ударили по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе Артемовск и уничтожили до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.

А 25 июля, отступая из Покровского Донецкой Народной Республики, остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь. Их расстреляли боевики 118-й бригады территориальной обороны, занимавшие позиции второго эшелона в районе Бахмутского.