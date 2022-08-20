Батальон бригады теробороны ВСУ лишился почти 130 человек на севере Харькова

Российские военные нанесли удар по позициям 27-го батальона 127-й бригады теробороны ВСУ на севере Харькова. В результате были уничтожены до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, в районах Звановки и Парасковиевки ВС РФ нанесли удары по позициям 3-го и 12-го батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Уничтожены более двухсот человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей, добавил Конашенков.

За сутки российские военные поразили семь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и военную технику в 187 районах. Были уничтожены самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах Галицыновки, Константиновки, Шабельковки и Белой Криницы, три склада горючего, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска.